I tempi di recupero di Victor Osimhen

La domanda che si stanno ponendo un pò tutti riguarda il rientro dall’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è uscito alla fine del primo tempo nella gara di Champions League contro il Liverpool. Il nigeriano è stato posto ad esami diagnostici, questi ultimi hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

Ma Osimhen quando torna? Molto probabilmente il numero nove azzurro tornerà a disposizione di mister Spalletti, anche per giocare solo uno spezzone di gara, il 4 Ottobre per la gara di Champions contro l’Ajax. Mentre si spera di vederlo titolare per la sfida di campionato con la Cremonese di domenica 9 ottobre.

Senza il nigeriano l’attacco del Napoli ha fatto più fatica ad arrivare al tiro, anche se Simeone e Raspadori hanno segnato gol pesanti nelle ultime partite. Simeone ha segnato la rete decisiva del 2-1 con il Milan e la rete del momentaneo 3-0 con il Liverpool. Raspadori è stato decisivo con il gol partita nel difficile match con lo Spezia e con la rete del momentaneo 2-0 a Glasgow con i Rangers.

Tutto sommato, fino ad ora, Victor Osimhen è stato ben sostituito dai suoi vice. Il Napoli in queste partite ha sicuramente cambiato il suo modo di attaccare, Jack veniva in contro e cercava di azionare i compagni facendoli inserire negli spazi. Simeone, invece, da vero attaccante andava a lottare su ogni pallone nella metà campo avversaria. Senza Osimhen si è cercato meno la profondità e si è giocato più palla a terra.

La speranza è quindi di rivedere Osimhen titolare nella gara di campionato contro la Cremonese. Se così non fosse, l’appuntamento per vederlo in campo è la gara di ritorno di Champions League con l’Ajax al Maradona. Il Napoli ha bisogno del suo attaccante per giocare al meglio queste partite prima del mondiale in Qatar.