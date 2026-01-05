I tifosi non lo vogliono, ma ADL ci pensa: ecco il possibile scambio con la Roma

Aurelio De Laurentiis starebbero pensando allo scambio Lorenzo Lucca per Artem Dovbyk con la Roma. La trattativa, però, sembrerebbe non essere di quelle che piacciono al tifo partenopeo che starebbe spingendo per evitarla

Dovbyk per Lucca, si può fare?

È una trattativa complicata, ma non impossibile però, al momento, sembra ci siano tanti freni a bloccare questa possibile operazione. In primis il pericolo di incorrere in una fregatura, visto che Artem Dovbyk non è al top e i tifosi partenopei non lo vogliono.

Lorenzo Lucca, intanto, non è ancora stato riscattato dai partenopei che dovrebbero prima far scattare l’obbligo in proprio favore nei confronti dell’Udinese. Questo obbligo scatterà al primo punto dei partenopei da febbraio 2026 e per anticipare i tempi potrebbero dare il calciatore in prestito dopo averlo formalmente riscattato. Questa operazione, però, verrebbe considerata come conclusa nel mercato estivo e dunque i partenopei non avrebbero problemi con il mercato a saldo zero. Almeno, stando alle ultime ricostruzioni.

Dove va Lucca?

Il problema resta, però, che la porta aperta ad un addio di Lorenzo Lucca c’è sempre. Il calciatore classe 2000 continua ad essere nel mirino di varie squadre, con anche il Benfica che si è mosso per provare a prenderlo. I lusitani potrebbero chiedere un prestito con diritto di riscatto, fissato ad almeno 30 milioni. I partenopei, però, per evitare minusvalenza vorrebbero che tutto ciò possa essere un obbligo.