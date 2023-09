I tifosi si scagliano contro Rudi Garcia

Il Napoli campione d’Italia non sta brillando in questo inizio di stagione. La squadra azzurra ha giocato quattro partite ed ha totalizzato sette punti. Sono arrivate due vittorie nelle prime due giornate poi la sconfitta con la Lazio e il pareggio di sabato sera con il Genoa. In questi match è stata sottolineata la fragilità difensiva del reparto arretrato del Napoli.

Il momento della squadra non sembra essere dei migliori e i tifosi iniziano già a scagliarsi contro Rudi Garcia. I supporters partenopei chiedono già il suo esonero in quanto non vedono la possibilità di andare avanti con questo allenatore. Il francese però non si lascia distrarre da questo ambiente e sembra essere molto concentrato per le prossime partite. Il Napoli affronterà il Braga in Champions e sarà molto importante far risultato in Portogallo per non creare troppe tensioni.

Ciò che preoccupa è anche l’atteggiamento di alcuni calciatori della squadra. Osimhen non sembra avere la stessa fame che lo ha contraddistinto con Spalletti. Mario Rui e Mathias Olivera hanno giocato delle partite al di sotto delle aspettative e Kvaratskhelia è contrariato delle scelte del suo mister. Infine Anguissa e Lobotka che sono stato l’oro del Napoli lo scorso anno, in questo campionato non riescono ad esprimersi al meglio.

Se la squadra e i tifosi non andranno d’accordo con l’allenatore sarà difficile continuare questa esperienza per Garcia. Aurelio De Laurentiis punta forte sul tecnico ex Roma, lo ha voluto fortemente ma per ora i risultati sperati non sono affatto arrivati.

E’ vero che è presto, lo scorso anno il Napoli di Spalletti aveva totalizzato otto punti nelle prime quattro gare ma la sensazione è che il gioco proposto da Garcia sia troppo sterile. I tifosi attribuiscono tutte le colpe a lui e sono pronti al suo esonero, ADL sarà dello stesso pensiero?