I tre infelici del Napoli che sono pronti a salutare: ecco chi sono

Tre giocatori sono pronti a salutare il capoluogo campano, per via del scarso utilizzo o di un amore mai scoccato effettivamente con l’ambiente. Antonio Conte ha acconsentito alla loro cessione

Tre cessioni da fare se si vuole alzare il livello della rosa

Si sta parlando tanto di entrate in ottica Napoli, ma in uscita serve come il pane sfoltire la rosa. Oltre a Victor Osimhen, sicuro partente, ci sono altri tre giocatori che sono ormai agli addii. Tre giocatori che, vuoi o non vuoi, si sono ritrovati ad essere fuori dal progetto tecnico.

Chi per un amore mai scoccato, chi per scarso utilizzo. Tutti e tre si trovano ad essere ora ai saluti e stanno cercando squadra. I tre giocatori in questione sono Giovanni Simeone, Cyril Ngonge e Michael Folorunsho. Tutti e tre dovranno dire addio, per far spazio a nuovi innesti in rosa.

Trattative già impostate

Il quasi sicuro partente tra i tre è Cyril Ngonge. Mai entrato effettivamente nei cuori dei napoletani, si ritrova ad essere oggetto misterioso da ormai troppo tempo. Per lui sarebbe già quasi in chiusura il passaggio al Torino, anche se manca veramente pochissimo. Un altro su cui avrebbe messo gli occhi il Torino è Michael Folorunsho. Per lui sembrava poterci essere un posto da “Vidal” nella squadra di Antonio Conte, ma alla fine dopo il passaggio in prestito alla Fiorentina si è perso le sue tracce, eppure sembrava promettere bene a Verona.

Per Folorunsho si sarebbe mossa anche l’Atalanta in caso di addio di qualche big. Per Giovanni Simeone, invece, la trattativa sembra essere più complicata. Su di lui c’è il Pisa, che però preferirebbe tentare un approccio in prestito con eventuale diritto/obbligo di riscatto legato alla salvezza. Sul giocatore, però, si è mosso davvero poco: c’è un possibile ritorno a Verona o un arrivo al Lecce, ma poca roba in questo momento.