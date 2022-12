Iannone-Elodie, come procede la loro storia?

Lei, una delle cantanti più famose d’Italia: arrivata 2° al programma Amici, 8° all’edizione di Sanremo del 2017 e 7° a quella del 2020. Lui, uno dei piloti più importanti d’Italia con ben 35 podi e 13 gare vinte, in sella alla Ducati e alla Suzuki. Stiamo parlando rispettivamente di Elodie e di Andrea Iannone, oramai divenuti una vera e propria coppia dopo i primi flirt amorosi in estate.

Dallo scorso agosto i due sono diventati inseparabili. Si sono conosciuti per caso durante una vacanza in Sardegna e da lì è nato un feeling che si sta trasformando in una storia d’amore. Dopo aver provato a nascondere per un po’ i propri sentimenti hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto, condividendo sui social network foto di coppia (anche a letto).

Ad ottobre durante una serata in un ristorante a Madrid, si sono immortalati con un selfie in cui è spuntato anche il primo bacio social. Nello scatto pubblicato da Elodie nelle sue Instagram Stories, con tanto di tag al compagno, il pilota bacia sulla fronte la fidanzata che sorride di fronte allo smartphone.

La nuova coppia è nata grazie a Diletta Leotta, amica da tempo di Elodie, che ha trascorso le vacanze insieme all’artista e ad Andrea Iannone tra la Puglia e la Sardegna con una comitiva di cui faceva parte pure Giacomo Cavalli, ex fiamma della conduttrice sportiva.

Nelle scorse settimane Elodie Di Patrizi si è recata a Vasto, in Abruzzo, dove ha conosciuto i parenti e gli amici più cari di Iannone. Prime presentazioni in famiglia, dunque, per un rapporto che diventa sempre più forte. Ma non è finita qui: la coppia sarebbe pronta a fare un altro passo importante.

Secondo un’amica della cantante ha rivelato un altro dettaglio sui due piccionicini, sarebbero finalmente pronti anche per la convivenza!. In un’intervista al settimanale DiPiù Tv, questa fonte avrebbe dichiarato: “Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili e avere gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme”.

Molto probabilmente sarà la Di Patrizi a traslocare a Lugano, dove lo sportivo vive da anni in una bellissima villa affacciata sul lago.