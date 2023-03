Ibanez lontano da Roma?

Ibanez potrebbe salutare i giallorossi alla fine di questa stagione. Sul giocatore ci sono varie società straniere, tra cui quelle di Premier League

Uno dei giocatori chiave della Roma di José Mourinho in questa stagione è Roger Ibánez, un difensore di 24 anni che è stato utilizzato 32 volte dal tecnico portoghese in questa stagione. Ha segnato anche 3 gol, ma è stato un pilastro difensivo per la squadra di Trigoria in questa stagione.

Per questo motivo il difensore è sempre al centro delle cronache, in quanto è stato accostato a squadre come il Tottenham o il West Ham. E SportMediaset ci informa che la società di Trigoria ha già fissato il prezzo del giocatore, con non meno di 45 milioni di euro per il possibile trasferimento.

Intanto è concentrato sulla stagione

Il calciatore, per ora, sembra però intenzionato a finire la stagione nel migliore dei modi. Queste le dichiarazioni a seguito della sfida con la Juventus di qualche settimana fa: “È stata una partita molto difficile, però abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. La Roma deve continuare così, deve lottare fino all’ultimo in campo.

Come ho sempre detto dobbiamo iniziare a difendere anche davanti. Se i giocatori che sono davanti fanno il loro lavoro è più facile dietro ed è importante per noi essere uniti e lottare su ogni pallone. Europa League? Sì, è un altro obiettivo che abbiamo e dobbiamo andare forte“. La voglia è quella di far sempre meglio, con il calciatore brasiliano che punta a vincere un altro trofeo dopo la scorsa stagione.