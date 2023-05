Ibanez, non solo Atletico: si inserisce anche il Tottenham

Il difensore della Roma potrebbe salutare a fine stagione, con tante squadre pronte a provare a prenderlo durante la finestra di mercato estivo

Il difensore centrale della Roma è stato più volte accostato all’Atletico Madrid. È valutato 30 milioni di euro dalla Roma e ora anche il Tottenham Hotspur ha mostrato interesse per il difensore brasiliano. Il mercato dei trasferimenti sarà differenziale quando si tratterà di definire i piani delle principali squadre per i rispettivi progetti. In questa occasione, è il turno dell’Atlético de Madrid, che sarà fermato dal regolamento del Fair Play Finanziario. Di conseguenza, le loro operazioni saranno molto limitate.

Tuttavia, sembra che la squadra di Diego Pablo Simeone abbia intenzione di sfruttare al meglio le proprie possibilità nella prossima finestra estiva di trasferimenti. Senza andare oltre, la squadra della capitale del nostro Paese non dimentica Roger Ibanez. Allievo di José Mourinho alla Roma, il suo valore di mercato è di 30 milioni di euro.

Il Tottenham vuole provarci

Nel frattempo, La Repubblica e FourFourTwo riportano che la Premier League sta insistendo per il brasiliano. Legato ai giallorossi fino al 2025, è entrato nella lista della spesa del Tottenham Hotspur. In altre parole, il club londinese cercherà di fare presto una mossa per superare l’Atleti in questa corsa.

Vale la pena ricordare che anche il Newcastle United sta tenendo d’occhio il difensore che lavora sotto la guida dello Special One. Sembra quindi che i Magpies e gli Spurs rappresenteranno una doppia minaccia per la Roma, con l’Atletico Madrid a spingere per la firma di Ibanez.