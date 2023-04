Ibanez, non solo l’Atletico Madrid: la Premier si intromette

L’Atletico sta setacciando il mercato per rinforzare la propria retroguardia. Una delle possibilità porta a Roger Ibanez, centrale che ha suscitato l’interesse anche del Newcastle

Enrique Cerezo e Diego Pablo Simeon stanno tracciando le linee guida da seguire sul mercato per il loro progetto comune all’Atlético de Madrid. Ci sono diverse questioni da affrontare, anche se è vero che il loro margine di manovra sarà ridotto dal regolamento del Fair Play Finanziario.

Il club sta setacciando il mercato, valutando diversi profili per rinforzare la sua struttura difensiva. Il club è ancora alla ricerca di un difensore e la corsa per Roger Ibanez, centrale che gioca nella Roma di José Mourinho, sembra farsi difficile vista la concorrenza agguerrita dalla Premier League a entrare in gioco.

Difficoltà in vista per l’Atletico?

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il brasiliano è nel mirino del Newcastle. Inoltre, i Magpies godranno di un’iniezione finanziaria significativa se si qualificheranno alla prossima edizione della Champions League e vorrebbero rinforzare una rosa già abbastanza forte. La possibilità di vedere il calciatore trasferirsi in Inghilterra è persisente, con i giallorossi che ricorrerebbero poi al mercato per prendere qualcuno che possa sostituirlo.

La sua cessione sarebbe valutata circa 30 milioni di euro, motivo per cui il club della capitale sta valutando la fattibilità di questo investimento. Il difensore è legato ai giallorossi fino alla metà del 2025, essendo importante nei piani di Mou a Roma però potrebbe comunque rimanere. Atletico Madrid e Newcastle inizia no a scaldare i motori: sono tra i più interessati a Roger Ibanez.