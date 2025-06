Ibiza, invasione di biacchi: panico tra i turisti

Sebbene non siano un pericolo per le persone, la presenza dei biacchi ad Ibiza sta suscitando preoccupazione tra i turisti e residenti. I serpenti, infatti, stanno apparendo fin troppo spesso non solo nelle aree urbane, nei parchi naturali, nei giardini, orti o altri spazi verdi, ma addirittura in mare.

INVASIONE DI BIACCHI – Il problema di questi rettili non autoctoni, secondo gli esperti di biodiversità, ha avuto inizio 20 anni fa, contemporaneamente alle importazioni di olivi dalla Spagna peninsulare. Negli ultimi anni, però, la situazione sta diventando sempre più difficile, anche perché questi serpenti hanno raggiunto una dimensione più grande del normale.

Si tratta di un fenomeno più volte trattato anche dai media. Il Mirror, ad esempio, ha riportato la testimonianza di diversi turisti britannici che hanno ammesso di aver paura di nuotare. Anche nelle acque dell’isola, infatti, sono stati avvistati tanti biacchi, soliti spostarsi in mare per raggiungere gli altri isolotti.

È divenuta virale la storia di due turisti, a bordo di un gommone vicino a Portinax, nel nord dell’isola, che si sono imbattuti in un serpente lungo 1,8 metri.

Oltre ad essere un problema in ambito turistico, l’invasione dei biacchi è una minaccia per l’ecosistema dell’isola. La vittima principale di questa razza di rettili è lucertola muraiola di Ibiza (Podarcis pityusensis), un tempo emblema dell’isola con i suoi colori verde e blu.

Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per contenere l’invasione dei serpenti non autoctoni. Solo due settimane fa, il comune di Ibiza ha distribuito 200 trappole ai cittadini per agevolare la cattura degli esemplari. Una strategia ritenuta essenziale anche dai biologi e che inizia a dare risultati: nel 2024 sono stati catturati 3.072 serpenti sull’isola, in netto aumento rispetto ai 2.007 del 2023, secondo i dati del governo delle Baleari.