Ibra vuole Osimhen: Leao nella trattativa

Zlatan Ibrahimovic sarebbe intenzionato a provare a prendere Victor Osimhen dal Napoli. Il calciatore nigeriano potrebbe arrivare a Milano in cambio di Leao

A quanto pare, la situazione legata a Victor Osimhen non prenderebbe in considerazione soltanto l’Inghilterra ma anche un possibile ritorno in Italia. Il nigeriano sta vivendo una buonissima stagione ad Istanbul, tanto che il Galatasaray avrebbe iniziato i primi colloqui per provare a trattenerlo a fine anno.

Il giocatore, però, piace a tante squadre. Una tra tutte il Milan, con Zlatan Ibrahimovic che si starebbe muovendo in anticipo per provare a prendere il calciatore nigeriano e farne il perno inamovibile dell’attacco. La sorpresa è, però, che a trasferirsi a Napoli in scambio potrebbe essere Rafael Leao. Sul portoghese, infatti, non ci sarebbe solo la possibilità di addio direzione Barcellona ma anche un possibile sostituire Kvaratskhelia a fine stagione.

Fasano “Ibra vuole Osimhen”

A dare la notizia Gerardo Fasano, di Ruleta sport: “In occasione della sfida tra Milan e Napoli c’è stato un incontro tra Giovanni Manna e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta insistendo con il Direttore Sportivo degli azzurri: vuole Victor Osimhen. Ma la società partenopea non vorrebbe cedere un attaccante così forte a una diretta concorrente”.

Gerardo Fasano ha poi aggiunto: “Il Napoli vorrebbe cedere Victor Osimhen all’estero. Ma il Milan si sta giocando la carta Leao. Ai partenopei potrebbe interessare il portoghese qualora Kvaratskhelia fosse ceduto. Bisognerebbe anche capire il pensiero di Leao, la volontà del giocatore di giungere o meno nel capoluogo campano. Una cosa è certa: il Milan è disposto a cedere Leao per arrivare al campione nigeriano del Napoli”.