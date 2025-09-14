Zlatan Ibrahimovic e la confessione a Ciro Venerato: “Solo un calciatore mi è superiore”

Zlatan Ibrahimovic ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta lontano dal campo. Dopo il ritiro, lo svedese è diventato una figura chiave all’interno della dirigenza del Milan. Il club rossonero conta sulla sua esperienza, sul suo carisma e sulla sua mentalità vincente per trasmettere ai giocatori quella fame e quella determinazione che hanno sempre contraddistinto la sua carriera.

Il suo ruolo non è soltanto istituzionale, ma anche motivazionale: Ibra rappresenta un punto di riferimento per la squadra, una voce autorevole capace di incidere nello spogliatoio e nelle strategie societarie.

A proposito del carattere e della personalità di Ibrahimovic, il giornalista Ciro Venerato raccontò un curioso retroscena durante il programma Il salotto del calcio, in onda su Tv Luna: “La RAI mi inviò a intervistare Zlatan Ibrahimovic per la trasmissione Dribbling. Io lo paragonai a Van Basten credendo di fargli un complimento, ma la sua reazione fu davvero inaspettata. Lo svedese quasi si offese”

“Al termine della intervista Zlatan mi disse: ‘Macché Van Basten, io non sono come lui. C’è un solo calciatore che mi è superiore e si chiama Diego Armando Maradona’. Pensate che non era lo Zlatan che tutti conosciamo, non si era ancora affermato definitivamente, era al suo primo anno con la maglia della Juventus. Eppure era sicurissimo della sua forza, di avere qualcosa più di tutti gli altri”.