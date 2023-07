Icardi al Galatasaray: soldi anche per Inter e Samp

Mauro Icardi sembra destinato ormai a rimanere in Turchia, anche se vi sono possibilità di trasferimento in Argentina

Icardi al Galatasaray è ormai cosa fatta, con i turchi che verseranno circa 10 milioni di euro nelle casse dei parigini. Una trattativa che renderà contente anche Inter e Sampdoria, che incasseranno un contributo di solidarietà da parte del Paris Saint Germain.

Come raccontato da calcio e finanza, infatti, i 10 milioni saranno equamente divisi. Una cifra che permette ai vecchi club in cui ha militato Mauro di incassare il contributo di solidarietà, ossia il 5% della cifra del trasferimento che spetta ai club nei quali il calciatore si è formato. L’Inter incassa così 150mila euro, stessa cifra che riceverà la Sampdoria. Completano poi il quadro Barcellona con 125 mila euro e Vecindario, che ne incassa 75mila.

Possibile ritorno in Argentina

Secondo le ultime notizie provenienti dall’Argentina, club come il Newell’s Old Boys sarebbero fortemente interessati a migliorare subito il proprio attacco con l’arrivo di Mauro Icardi, il tutto con l’idea di fare un salto di qualità offensivo importante per affrontare con garanzie una nuova stagione del campionato argentino, essendo interessati anche a un altro top club come il Boca Juniors, che dopo aver visto come il River Plate ha conquistato il titolo pochi giorni fa, cercherebbe un top player per migliorare il proprio attaccante, anche se l’opzione principale è Edinson Cavani.

Se il tentativo per l’attaccante uruguaiano non dovesse andare a buon fine, l’arrivo di Mauro Icardi sarebbe un ingaggio top per il Boca Juniors, a patto che il giocatore si lasci alle spalle una volta per tutte i problemi extrasportivi che lo perseguitano da quando ha lasciato la Serie A, essendo l’attaccante dell’Albiceleste, qualora decidesse di porre fine alla sua permanenza in Europa, il grande leader della squadra Xeneize guidata dall’allenatore argentino Jorge Almiron per poter ambire una volta per tutte alla Copa Libertadores.