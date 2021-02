Icardi alla Juve, è fumata grigia ancora una volta: ma occhio al Milan

Ormai la sessione di mercato di gennaio è giunta al termine già da giorni, ma le varie dirigenze stanno già mettendo a punto le strategie per quelle che saranno le future operazioni in entrata ed in uscita.

Una trattativa che va ormai avanti da tempo, senza però avere successo fino ad ora, è stata quella tra Mauro Icardi e la Juventus: sono ormai anni che l’attaccante è stato accostato al club bianconero.

Addirittura già prima di approdare al Paris Saint Germain l’ex nerazzurro era corteggiato dal club degli Agnelli, ma mai come ora il momento potrebbe essere propizio, e a suggerirlo sono alcuni fattori che vanno fuori dal campo.

A stuzzicare la fantasia, per esempio, c’è tra le altre cose la quota sul passaggio alla Juventus del professionista argentino, che è attualmente sempre più in calo, come riportato da Agipronews, da 5,00 a 3,50.

Potrebbe essere un indizio sicuramente importante in vista del mercato estivo, ma quello che più sorprende è l’inserimento nella trattative di un club concorrente alla Juventus: il Milan. Sempre secondo le quote un eventuale rientro a Milano, in sponda rossonera, dell’argentino si gioca a 6,00.