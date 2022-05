Icardi di nuovo nel mirino del Napoli

Mauro Icardi ritorna nella lista dei desideri dei partenopei. Il calciatore argentino lascerà il PSG e potrebbe tornare in Italia

Ci ha provato a Gennaio a tornare, ma ora sembra che i tempi possano essere maturi. Nel mercato invernale Mauro Icardi sembrava essere vicinissimo alla Juventus, con un ritorno in Italia che sembrava ormai fatto.

Poi la trattativa saltata per le richieste del PSG, che voleva Moise Kean che non poteva muoversi, e ora la quasi sicura partenza in estate. L’attaccante argentino andrà sicuramente via e su di lui in Italia ci sarebbero Napoli e Lazio. I partenopei ci provarono già in passato, salvo poi abbandonare la pista perché troppo onerosa.

Un attaccante in cerca di riscatto

Ora tutto è cambiato e il calciatore argentino ha bisogno di rilancio. L’ex Inter sta vivendo un’avventura da incubo al Paris Saint Germain, dove per mesi si è visto protagonista più fuori che dentro al campo. Per comprare l’ex capitano dell’Inter potrebbero bastare meno di 30 milioni di euro, considerando che sia anche fuori dal progetto.

Mauro Icardi sta vivendo una stagione pessima, dove in 30 presenze ha segnato soltanto 5 gol. Una marcia stagionale piuttosto fiacca, considerando anche il numero di occasioni avute. L’attaccante visto all’Inter sembra un lontano ricordo, ma la cura Napoli potrebbe farlo resuscitare. Il calciatore non è una primissima scelta per i partenopei, ma gode comunque della stima della dirigenza. Un suo arrivo potrebbe avvenire anche in caso di permanenza per Victor Osimhen, dove l’argentino potrebbe fare la riserva o giocargli accanto. Tutto dipenderebbe da Luciano Spalletti.