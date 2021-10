Icardi gate, pace fatta tra Mauro e Wanda Nara?

Nelle ultime ore sono circolati sui social gli ultimi sviluppi sul presunto tradimento di Mauro Icardi nei confronti di sua moglie Wanda Nara. Pare che il calciatore, senza di fatto rivelare nulla, abbia smentito le forti accuse circolate in questi due giorni. Ripercorriamo insieme la vicenda.

LA PROCURATRICE E IL CALCIATORE SI STANNO SEPARANDO? – Due sere fa, la donna ha pubblicato una stories in spagnolo che tradotta suonerebbe così: “Hai rovinato un’altra famiglia per una zo*****a”. Insomma, non proprio parole carine nei confronti del marito e della presunta amante, per questo la notizia è balzata sui social con una velocità estrema.

A conferma delle parole di Wanda, inoltre, è arrivata una giornalista dall’Argentina, Chrismes de Ker, la quale ha pubblicato un messaggio di Wanda in cui spiega che effettivamente si stava separando dal marito. Gli indizi sul presunto tradimento sono abbastanza chiari, non ci resta che aspettare eventuali conferme dai diretti interessati. Ma chi sarebbe la donna con la quale Icardi avrebbe tradito sua moglie? La donna si chiama Eugenia Suarez, ha 29 anni ed è soprannominata la China. Eugenia, inoltre, era un’amica della donna e della coppia, modella e attrice.

PACE FATTA TRA WANDA E MAURO? – Durante quella serata, Wanda ha prontamente cancellato almeno 75 foto con Mauro e smesso di seguire su Instagram. Tuttavia, ieri sera la situazione si è completamente ribaltata. Mauro Icardi, infatti, non solo ha pubblicato delle foto per fare gli auguri a sua moglie per la festa della mamma, ma ha anche caricato delle stories con lei.

Nonostante le dolci foto insieme, Wanda non ha ripubblicato le foto con il marito, anzi, in mattinata ha caricato una stories della sua mano con la scritta: “Mi piace di più la mia mano senza anello”. Una frecciatina al calciatore?