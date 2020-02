Icardi la fa grossa e i tifosi del PSG ora lo vogliono fuori squadra

Non c’è pace per Mauro Icardi nemmeno sotto alla Torre Eiffel. Nonostante le buone prove offerte con la compagine parigina, l’argentino continua ad avere grosse difficoltà con la tifoseria transalpina. Immaginiamo che dopo l’ultima bravata che lo riguarda la sua stessa permanenza in Francia possa arrivare subito ad una conclusione.

L’episodio che ha fatto imbestialire i tanti supporters del PSG si è consumato qualche giorno fa in occasione della festa di compleanno proprio di Icardi. In quell’occasione buona parte della squadra allenata da Tuchel si è messa in grave imbarazzo attraverso una serie di video diventati immediatamente virali. Nelle immagini era possibile individuare i tanti campioni della rosa in atteggiamenti tutt’altro che professionali che, alle prese con fiumi di birra e altri alcoolici, hanno tirato avanti a festeggiare fino alle prime luci dell’alba.

Tutti a festeggiare nonostante la sconfitta in Champions

La festa in sé potrebbe non rappresentare certo un problema. Averci partecipato a poche ore dalla dolorosa sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund però ha fatto scoppiare la violenta reprimenda di pubblico e stampa. I tifosi sono insorti sui social e chiedono che l’argentino non possa più scendere in campo per la loro squadra da qui alla fine del campionato.

Al momento la società è trincerata dietro ad un imbarazzato “no comment” ma di ora in ora sono in tanti quelli che premono per una punizione esemplare ai danni dei partecipanti al festino. La possibilità di vedere i ragazzi di Tuchel scendere in campo in una formazione del tutto stravolta non è una ipotesi così lontana dalla realtà.

Presente all’evento e all’interno dei brevi filmati anche la moglie del bomber argentino, l’immancabile Wanda Nara. La compagna e agente di Icardi non ha mancato di sfruttare il momento per usare i Neymar e Mbappé come testimonial per il lancio della sua nuova linea di cosmetici.