Icardi, ora è bufera: Wanda Nara torna a Milano con i figli, lui non si presenta agli allenamenti col PSG

Si sapeva perfettamente che la notizia del tradimento di Mauro Icardi, fin dalla sua esplosione sui social, avrebbe finito per scatenare una bufera sull’ex nerazzurro ora alle prese con il fallimento del suo matrimonio con la furente Wanda Nara. Il tutto sarebbe partito con un laconico: “Mi sono separata” da parte della showgirl argentina, poi subito seguito dalla rimozione di tutte le loro foto insieme sul profilo Instagram di lei. Ma il peggio doveva ancora arrivare.

Il culmine si è raggiunto con un messaggio, poi cancellato ma in seguito recuperato da alcuni giornali scandalistici sul profilo di Wanda Nara in cui, senza troppi giri di parole, si leggeva: “Otra familia que te carpaste por una zorra!“, che tradotto suona più o meno: “Ti sei giocato un’altra famiglia per una str****”. Di chi si stia parlando con un simile epiteto è presto detto. Si tratterebbe di una amica di vecchia data proprio di Wanda, l’attrice, cantante e showgirl argentina Eugenia “La China” Suarez che avrebbe fatto letteralmente perdere la testa a Maurito.

Eugenia Suarez, occhi a mandorla e una sensualità sconfinata, non sarebbe certo nuova a questi tipi di gossip, considerato che già in passato avrebbe intrattenuto diverse liason con volti noti sudamericani tra cui anche calciatori e modelli. La ventinovenne avrebbe inoltre già tre figli avuti da due relazioni con gli attori Nicolas Cabré e Benjamin Vicuña. Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram “sangrejaponesa” è seguito da oltre 5 milioni di fan tra cui anche molti vip come Antonella Roccuzzo (moglie di Leo Messi), Oriana Sabatini (fidanzata di Dybala), Joaquin Correa e Zaira Nara, sorella di Wanda.

La delusione di Wanda per l’accaduto sarebbe inoltre esplosa proprio nel giorno della mamma in Argentina (il 17 ottobre) tanto che la bionda showgirl avrebbe fatto velocemente fagotto per lasciare Parigi e tornare immediatamente a Milano con tutti i suoi bambini. La foto pubblicata su Instagram non mente. La geolocalizzazione dello scatto di Wanda con i suoi cinque bambini svela la posizione dell’allegra combriccola. A suggello dell’immagine la tenera dedica proprio a loro con un accorato: “Felice giorno a me! Grazie per avermi reso la mamma più orgogliosa del mondo“.

E Icardi? La decisione di Wanda di abbandonare la casa di Parigi avrebbe gettato nel più profondo sconforto il bomber argentino, tanto che oggi, diverse testate giornalistiche francesi spifferano della sua assenza agli allenamenti del PSG dopo la vittoria contro l’Angers di venerdì scorso. C’è chi parlerebbe addirittura di un permesso speciale rilasciato da Pochettino al giocatore per “motivi personali”.