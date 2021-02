Icardi sempre in orbita Juve, sarà lui il bomber che arriverà in estate?

Nelle ultime ore sono tornate a circolare con insistenza le voci relative all’interesse della Juventus per Mauro Icardi, centravanti in forza al Paris Saint-Germain. I bianconeri cercano un attaccante in vista di giugno e non hanno mai staccato gli occhi sull’argentino.

Icardi al PSG si trova bene, condivide lo spogliatoio con gente del calibro di Neymar, Mbappé e Di Maria, e anche i numeri stagionali (6 reti e 4 assist in 12 presenze) dimostrano il buon affiatamento con il gruppo.

Nonostante ciò, il legame con l’Italia è forte e il giocatore vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Torino, vicino a concretizzarsi già prima di approdare in Ligue 1. Il direttore sportivo Paratici dovrà trovare la strategia giusta per convincere il PSG, in questo difficile momento storico non sarà facile, ma il giocatore è sempre nei suoi pensieri.

Del resto anche la Juve è nella testa di Icardi e i like lasciati alle foto dei giocatori bianconeri in festa dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia lo dimostrano.

Icardi strizza l’occhio alla Juve e fa lo stesso anche Wanda Nara, che dopo la sfida con i nerazzurri sui social ha pubblicato una foto con un messaggio ambiguo: “Tutto bianco e io di nero”. Sarà un indizio sul futuro?