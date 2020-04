Icardi sostituto di Arek Milik? Vigliotti: “Mauro e Wanda hanno rifiutato Napoli per un motivo”

In casa Napoli si inizia a pensare al futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, durante il mercato di gennaio ha acquistato diversi calciatori utili per Gennaro Gattuso, alcuni dei quali arriveranno solo nella nuova stagione. Tra questi vi è anche un attaccante, Andrea Petagna, che, al momento, rappresenta la vera alternativa ad Arek Milik destinato a lasciare gli azzurri al termine della stagione.

L’attaccante polacco, infatti, non è riuscito a trovare un accordo contrattuale con la società partenopea e per questo le strade, con molta probabilità, si separeranno al termine della stagione per evitare di andare a scadenza.

Con l’addio di Arek Milik, quindi, il Napoli ha la necessità di fare qualcosa in attacco. Il solo Andrea Petagna e, nell’occasione Dries Mertens, non possono portarsi per tutta la stagione il peso sulla squadra. Per questo la società azzurra sta tenendo sott’occhio tanti profili. Tra questi ci sarebbe anche Mauro Icardi. Tuttavia, l’attaccante del PSG e la consorte avrebbero già fatto la loro scelta.

Ai microfoni di 7Gold ha rilasciato alcune dichiarazioni Gianluca Vigliotti. Quest’ultimo ha parlato proprio del rifiuto della coppia Wanda Nara e Mauro Icardi: “Aurelio De Laurentiis ha provato a portare Icardi a Napoli per ben due anni ma Wanda Nara non vuole venire in Campania”

“Il motivo è che preferisce altre piazze. La moglie di Mauro Icardiama Milano ed è stata decisiva anche nella scelta del marito di approdare in prestito al Psg“