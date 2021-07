Icardi, voglia di Italia: argentino pronto a ridursi l’ingaggio per approdare alla Juve

Mauro Icardi vuole tornare in Italia e sta spingendo per lasciare il Paris Saint-Germain. L’avventura con la maglia del club parigino non è stata di certo esaltante e la carriera del giocatore potrebbe proseguire altrove.

Sulle tracce dell’argentino c’è la Juventus, Icardi gradirebbe fortemente approdare in bianconero e, come si legge sul Corriere dello Sport, sarebbe addirittura disposto a ridursi l’ingaggio per sbarcare a Torino.

In casa bianconera al momento, però, hanno altre priorità. Su tutte la questione Cristiano Ronaldo, chiamato a decidere se restare alla Juve o approdare altrove.

Motivo per cui l’affare Icardi resta inevitabilmente legato al futuro del fuoriclasse portoghese. In caso di addio di CR7, l’attaccante ex Inter diventerebbe uno dei primi obiettivi per il reparto avanzato.

Non resta dunque che attendere come evolverà la situazione e capire se ci sarà o meno l’opportunità di vedere Icardi in bianconero.