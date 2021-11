Icardi-Wanda Nara, la notizia bomba dall’Argentina: “Prima di China Suarez lui ha mandato sms bollenti anche a Rocio Guirao Diaz”

Non accenna a placarsi il gossip delle ultime settimane tra Mauro Icardi e Wanda Nara, anzi dall’Argentina ora rimbalzano nuovi dettagli sui comportamenti tutt’altro che da devoto maritino del bomber del PSG, reo di aver scambiato sms bollenti con un’altra star sudamericana ancor prima di quelli intercorsi con China Suarez.

Mauro Icardi è un traditore seriale. Sarebbe questo il riassunto dell’articolo apparso sul giornale scandalistico argentino “Paparazzi” che vede al centro della scena l’ex Inter e Samp alle prese con nuove accuse di tradimento nei confronti di Wanda Nara.

Il nome del presunto flirt di Icardi sarebbe quello dell’arcinota (in patria) attrice e modella Rocio Guirao Diaz. Classe ’84, avvenente, biondissima e con gli occhi di un verde smeraldo la ex partecipante di “Ballando con le Stelle” in versione argentina è sposata dal 2008 con l’imprenditore Nicolas Paladini e con lui ha tre bimbi : Aitana, Indio e Roma.

A quanto riporta “Paparazzi” Mauro Icardi avrebbe provato a corteggiare la modella tramite messaggi ma quella non avrebbe risposto neppure una volta alle avances del giocatore. La notizia però non avrebbe certo lasciato Wanda Nara impassibile tanto da finire per intensificare il controllo sul marito portandola poi a scoprire la liason con China Suarez.

Intanto però da qualche ora il profilo Instagram di Icardi sarebbe come volatilizzato. Il giocatore è come sparito da social e il motivo di tutto questo rimane ancora ignoto. C’è chi pensa ad un allontanamento volontario per staccare la spina e non sentire la pressione dei fans che premono per avere rassicurazioni circa il suo matrimonio con Wanda. I più maligni, però, pensano che il tutto sia da ricondurre ad una manovra per aumentare l’hype attorno alla questione della separazione e magari averne un ritorno di immagine in futuro attraverso una ricomparsa altrettanto repentina.