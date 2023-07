Ida Platano, dure accuse da parte di alcuni follower: “Ti stai pappando tutti i soldi di Alessandro”

Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne, è stata pesantemente attaccata da alcuni follower che non credono alla sua storia d'amore

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono ormai una coppia da diversi mesi. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e nonostante gli alti e bassi, alla fine hanno abbandonato il programma insieme per viversi il loro amore lontani dalle telecamere. Nonostante siano ormai trascorsi otto mesi, la coppia continua a ricevere critiche e Ida è spesso accusata di stare con Alessandro solo per soldi.

Le accuse a Ida Platano

A seguito della sua storia travagliata con Riccardo Guarnieri, per la dama di Brescia è stato molto difficile riaprire il suo cuore a nuove possibilità. Quando è arrivato Alessandro in studio, però, tutto è cambiato anche se i due hanno avuto non poche difficoltà iniziali. Ad oggi sono una coppia, si amano molto e vivono la loro storia d’amore lontani dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

Tuttavia, sono in molti a non credere a questa favola. La Platano, infatti, viene ripetutamente attaccata sui social da alcuni hater, i quali accusano la donna di stare con Alessandro solo per la sua posizione economica privilegiata. Infatti, Vicinanza non ha mai nascosto il suo status economico: lavora presso l’attività dei genitori che gestiscono un grande negozio di fiori nel salernitano.

Alessandro regala molte attenzioni alla sua compagna e, nonostante siano stati qualche settimana fa in Grecia, i due sono partiti alla volta di Capri per festeggiare il loro mesiversario. “Ti stai pappando tutti i soldi di cicciobello” ha accusato un utente sui social. Parole molto dure nei confronti di Ida, la quale però non ha risposto.

Il viaggio che celebra l’amore

Alessandro ha mostrato ai suoi follower con un breve video la stanza dell’hotel. La prima cosa che hanno notato i suoi fan è il panorama meraviglioso che si vede dalla loro camera da letto. Il balcone, infatti, si affaccia direttamente sul mare regalando una vista mozzafiato di Capri.