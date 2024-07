Ida Platano, ennesimo attacco sui social: tirati in ballo il figlio e Maria De Filippi

Come dimostrato dagli screen condivisi nelle IG Stories, Ida Platano continua a ricevere degli orribili insulti sui social. Questa volta ad essere tirata in ballo non è solo l’ex volto di Uomini e Donne, ma anche suo figlio e, addirittura, Maria De Filippi. L’ex Dama, però, ha deciso di replicare, dichiarando che andrà per vie legali.

NUOVO ATTACCO SUI SOCIAL – Nei giorni scorsi la Platano si è nuovamente ritrovata nel mirino degli haters. A raccontarlo è stata proprio l’ex protagonista di UeD, condividendo nelle sue storie di Instagram messaggi davvero pesanti e indecenti ricevuti da un profilo fake.

Oltre a scagliarsi contro l’ex Dama bresciana, l’utente non si è risparmiato nemmeno con il figlio della donna, arrivando a tirare in ballo anche Maria De Filippi. Dopo aver condiviso questi messaggi offensivi, la Platano ha deciso di replicare, non lasciando scorrere la questione.

Ida Platano, attraverso un lungo sfogo pubblicato nelle sue IG Stories, ha annunciato che anche questa volta procederà per vie legali. Inoltre, l’ex Dama ha aggiunto:

“Volevo dire due cose a questa persona, non so se sia un uomo o una donna. Mettici la faccia come ce la metto io e non con il profilo fake. Io andrò per vie legali come sempre. Quindi? Ti piace guardarmi sui social? Perché mi segui? Tutto questo odio e questa cattiveria. Da che cosa viene perché se non ti piaccio non mi guardi né in televisione e neanche mi segui” ha dichiarato Ida, prendendo le parti di suo figlio “E parla esclusivamente di me, né di mio figlio e neanche di Maria De Filippi. Ti piacerebbe avere l’onore di conoscerla vero? Quindi stai rosicando? Comunque, detto questo ma io non devo dire più niente perché penseranno un po’ tutto loro. Saranno problemi suoi perché hai problemi seri sicuramente. Non c’è in queste persone amore c’è tanta cattiveria davvero nel cuore che vi portate dentro e quindi la sfogate con le persone”.