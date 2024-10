Ida Platano, ex volto di Uomini e Donne, annuncia un momento speciale: possibile nuovo amore?

Ida Platano, una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, ha conquistato il pubblico durante la sua lunga permanenza nel parterre del Trono Over, dove ha vissuto diverse storie d’amore.

In seguito, ha rivestito il ruolo di tronista, anche se alla fine del suo percorso non ha fatto la consueta scelta, rimanendo single. Tra i suoi corteggiatori, uno in particolare, Mario Cusitore, attualmente figura nota del programma, sembrerebbe secondo alcuni ancora nutrire un interesse per lei.

Nuovo amore?

Nelle ultime ore, Ida ha voluto condividere un messaggio molto speciale attraverso le sue Instagram Stories. Con un video, l’ex tronista ha parlato direttamente ai suoi fan con un annuncio affettuoso, anche se vago:

“Ciao a tutti belli miei, come state? Io sto benissimo, sono molto felice e contenta”, ha esordito l’ex tronista. “Voglio dirvi una cosa: voi sapete che io sono sempre stata una persona trasparente e sincera, per chi mi conosce, e non ho mai nascosto nulla. La mia vita è sempre stata alla luce del sole, sia prima che durante i miei anni in trasmissione a Uomini e Donne. Sto vivendo un momento davvero speciale, bello e non voglio che vi arrivi da altre fonti questo. Ci tenevo a dirvi questa piccola cosa, che per me per il momento è davvero speciale”, ha concluso.

Le parole di Ida, pronunciate con serenità, lasciano intendere che possa essere iniziato un nuovo capitolo nella sua vita, forse di natura sentimentale. L’ex tronista sembra voler proteggere questa fase della sua vita, scegliendo di condividerla per prima con i suoi follower, per evitare che voci esterne possano distorcere o anticipare la lieta notizia.