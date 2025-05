Ida Platano lascia i fan col fiato sospeso: “Ho fatto qualcosa di pericoloso”

Ida Platano torna a far parlare di sé e lo fa in modo del tutto inaspettato. L’ex volto storico di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi follower un momento di confidenza che ha immediatamente attirato l’attenzione del web. In una serie di storie su Instagram, Ida si è mostrata riflessiva e al tempo stesso divertita, raccontando di aver fatto qualcosa che potrebbe causarle qualche problema.

Seduta al tavolino di un bar, la parrucchiera bresciana ha raccontato di essere combattuta per due azioni compiute: una è uno shopping notturno che le ha lasciato un pizzico di senso di colpa; l’altra, invece, è qualcosa di più serio, che lei stessa ha definito “pericolosa”. “Non posso nemmeno dirlo, potrei mettermi nei guai!”, ha dichiarato con tono ironico, lasciando spazio a mille interpretazioni.

Come spesso accade, i fan hanno subito pensato a un coinvolgimento sentimentale, forse con un nuovo uomo. Ma Ida ha prontamente smentito ogni voce: “No, non c’è nessuno! Ma che pensieri fate?!”, ha esclamato, chiarendo che al momento è single e non interessata a conoscere qualcuno. Anzi, ha ribadito con forza: “Uomini zero!”.

Quel che è certo è che il gesto misterioso compiuto da Ida ha stuzzicato la curiosità del pubblico, alimentando supposizioni di ogni tipo. Lei, però, ha mantenuto il riserbo, limitandosi a dire che ha agito per “un po’ di adrenalina”, pur ammettendo che non sia stata una scelta saggia: “Meglio che me ne sto a casa, vediamo come andrà la giornata”.

Anche lontana dagli studi televisivi, Ida continua a far parlare di sé. Chissà se questo “colpo di testa” porterà davvero conseguenze