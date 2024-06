Ida Platano, riavvicinamento in corso tra lei e Mario Cusitore? Le segnalazioni

Sebbene Ida Platano e Mario Cusitore abbiano messo un punto alla loro avventura a Uomini e Donne, continuano ad essere nel mirino del gossip. Da quanto emerso da alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano, sembrerebbe che i due si stiano riavvicinando.

UN’ALTRA POSSIBILITÀ? – Conclusa la storia con Alessandro Vicinanza, la Platano è tornata a UeD per dare un’altra possibilità all’amore. Una volta in studio, Ida ha conosciuto Mario, con cui è nata una turbolenta frequentazione. Nonostante il forte interesse, tra i due non è decollata a causa del comportamento del corteggiatore.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Ida ha scoperto che Cusitore aveva altre donne fuori dal programma. Sebbene la Dama abbia dato più possibilità a Mario, ha poi deciso di eliminarlo. Davanti a questa delusione, la Platano ha deciso di abbandonare il programma.

A distanza di settimane da questo triste epilogo, qualcosa sarebbero cambiato. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, Mario sarebbe deciso a riconquistare l’ex Dama. A rivelarlo è stata la Marzano, condividendo le segnalazioni di alcuni amici dell’ex volto di Uomini e Donne.

Alcuni amici di Mario hanno rivelato all’esperta di gossip che l’uomo si sia pentito per quello che successo. Inoltre, hanno ammesso che lo speaker sarebbe deciso a convincere l’ex protagonista di UeD a dargli un’altra possibilità. Infine, un filmato ha mostrato Cusitore in compagnia di Ciro Petrone, ex volto del GF e di Temptation Island. Proprio all’attore, Mario avrebbe confidato di aver finalmente messo la testa a posto e di avere una novità nella sua vita sentimentale. Che tra l’ex Cavaliere e Ida Platano sia in corso un ritorno di fiamma?