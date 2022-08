Ida Platano risponde agli hater: “Malore finto per attirare attenzione? Vi spiego cosa è accaduto”

Uno degli ultimi rumors di gossip riguarda Ida Platano, celebre protagonista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. Ebbene la donna è stata accusata di aver finto il suo malore.

La scorsa settimana Ida ha pubblicato una foto dal pronto soccorso spiegando nella didascalia di non star bene. la donna, però, ha deciso di non dare molte altre spiegazioni in merito, suscitando così qualche dubbio negli haters.

In molti, infatti, hanno cominciato a sospettare che ci fosse qualcosa di strano. Il dubbio è stato alimentato poi dal fatto che il giorno successivo Ida è apparsa felice e tranquilla, come se nulla fosse accaduto.

Considerando la gravità delle critiche, la partecipante di Uomini e Donne ha voluto chiarire dicendo la sua, difendendosi e dicendo che non sarebbe mai in grado di scendere così in basso per un po’ di visibilità.

Tramite ig stories Ida Platano ha dunque categoricamente smentito di aver finto il malore, dicendo di non essere tenuta a dare spiegazioni a coloro i quali l’hanno accusata. Nonostante ciò, Ida ha comunque voluto mostrare i referti medici e gli esami a cui adesso dovrà sottoporsi.