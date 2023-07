Idea Diaby per sostituire Lozano

La dirigenza del Napoli osserva il calciomercato attentamente per preparare al meglio la squadra di quest’anno. La società partenopea sarebbe concentrata sopratutto sue due tipologie di calciatori, ovvero, un difensore centrale roccioso che possa essere un degno erede di Kim e un’ala destra veloce e reattiva chiamata a sostituire Hirving Lozano. Proprio sull’esterno offensivo nelle ultime ore c’è stato un summit per un calciatore del Bayern Leverkusen.

Come riportato dal quotidiano L’Equipe, il Napoli starebbe seguendo con attenzione la situazione di Moussa Diaby. L’ala francese è valutata dal club tedesco circa cinquanta milioni di euro. La richiesta del franco-maliano è stata fatta dal mister Rudi Garcia al presidente Aurelio De Laurentiis. Il nazionale francese sarebbe il perfetto sostituto di Lozano e completerebbe in maniera egregia il trio offensivo partenopeo.

Tutt’oggi però il club azzurro non ha presentato un’offerta al Bayern Leverkusen e Diaby resta solo una delle tante idee. Di certo non sarà facile portare il nazionale francese ai piedi del Vesuvio, sopratutto a causa della forte concorrenza. A Diaby stesso piacerebbe una nuova esperienza in Premier League. Su di lui difatti ci sono le sirene inglesi del Newcastle e dell’Aston Villa.

Moussa Diaby ha dimostrato in questi anni in Bundesliga di essere un’ottimo calciatore. Può giocare come esterno offensivo sia a destra che a sinistra. Ha un grande scatto ed un’ottima capacità di dribblare. E’ cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain ma è esploso nella sua attuale squadra, ovvero il Bayern Leverkusen.

Non è l’unico nome però quello di Diaby per sostituire Lozano. Si parla molto anche di altri due calciatori, ovvero, Karlsson e Zhegrova. Il primo è un calciatore svedese che gioca attualmente nell’AZ. E’ molto seguito da diversi club anche italiani, come la Lazio e la Fiorentina. Zhegrova invece è un giocatore kosovaro che milita nel Lille, per lui non spaventa ne il prezzo ne la concorrenza ma potrebbe essere un calciatore che pecca di inesperienza.