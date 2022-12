Idea Lukic per sostituire Demme

Mentre a Napoli tutti festeggiano la vittoria dell’Argentina ai Mondiali, la società partenopea guarda il mercato. L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su un possibile acquisto del Napoli, gli azzurri cercano il centrocampista del Torino Sasa Lukic. Il serbo potrebbe diventare un obiettivo concreto di mercato del Napoli qualora il tedesco Diego Demme lasci la Campania.

Roma e Napoli potrebbero darsi battaglia per l’acquisto del calciatore serbo. I giallorossi già in estate avevano cercato Lukic ma non sono riusciti a portarlo nella capitale. Ecco cosa scrive Tuttosport riguardo l’interessamento degli azzurri al centrocampista del Torino: “In questa nebulosa legata a Demme, pur senza condizionamenti diretti, si scopre ora che sempre nel settore del centrocampo la dirigenza napoletana negli ultimi tempi ha effettuato un sondaggio per Sas Lukic.

E questo va ben oltre il destino dell’italo-tedesco. Degli azzurri interessati al serbo si era già scritto negli ultimi dodici mesi. E più ancora delle manovre della Roma. Sarà da vedersi se questo mossa del Napoli per Lukic porterà a sviluppi concreti nelle prossime settimane. O se invece sarà soltanto destinata a tenere in caldo la pista, in vista di un assalto finale in estate.”

Diego Demme sembra poter andare via a Gennaio e l’acquisto di un nuovo centrocampista è legato alla sua permanenza. Sasa Lukic sembra aver scalato le classifiche dei giocatori preferiti da Giuntoli sopratutto a causa del suo contratto in scadenza a Giugno 2024. Il serbo sembra non voler rinnovare con il Toro ed allora ecco che la quotazione del suo cartellino non è altissima.

Frattesi sembra essere più distante a causa del prezzo del suo cartellino, valutato sui 30 milioni di euro. Anche dal punto di vista tecnico e tattico il centrocampista italiano è troppo diverso da Demme, il calciatore del Sassuolo è un’ottima mezz’ala mentre al Napoli serve un mediano che dia fiato a Stanislav Lobotka. Proprio per questo o nella finestra di mercato di Gennaio o in quella estiva Lukic diventerà un obiettivo concreto.