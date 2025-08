Idea Pulisic per il Napoli: scambio in vista con il Milan

Il Napoli è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco che possa completare il reparto. La probabile partenza di Giacomo Raspadori rende tale ricerca ancora più urgente. A tal proposito, è stata lanciata un’indiscrezione di mercato nella giornata di ieri che coinvolgerebbe entrambe le vicende. Secondo quanto riportato a Radio Marte dal talent scout Michele Fratini, il Napoli sarebbe interessato a Christian Pulisic del Milan, e potrebbe proporre un maxi-scambio che vedrebbe Giacomo Raspadori e Alessandro Zanoli trasferirsi al club rossonero come contropartita.

Fratini ha spiegato che il Napoli valuta Raspadori circa 30 milioni di euro, mentre Zanoli varrebbe attorno ai 4–5 milioni. In questo scenario, Milan accetterebbe le due contropartite due azzurre in cambio dell’americano, valutato sui 40 milioni. L’intento sarebbe quello di rafforzare il fronte sinistro a disposizione di Antonio Conte.

Pulisic è stato uno dei migliori calciatori del Milan dell’ultima stagione mettendo ben 11 goal e distribuendo 9 assist. Il suo contratto, però, è in scadenza tra due anni e attualmente non è stato ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo: il Napoli potrebbe inserirsi proprio in questa situazione.

Per Raspadori, ex Sassuolo, la situazione al Napoli è delicata: malgrado i successi degli ultimi anni, il suo spazio non è garantito, e Fratini aveva già segnalato proposte per gennaio 2025. Anche Zanoli non sembra rientrare nei piani futuri del club, pur stimato come giovane interessante per la fascia destra, ma in partenza qualora dovesse arrivare uno degli obiettivi spagnoli come Juanlu o Gutiérrez.

Insomma l’idea di un doppio scambio che vedrebbe Pulisic in azzurro e Raspadori e Zanoli al Milan rappresenta una soluzione suggestiva per entrambe le società: da un lato il Napoli potrebbe assicurarsi un esterno offensivo di alto livello; dall’altro il Milan verrebbe ricompensato con due giovani di qualità e prospettiva. Resta però da capire se l’operazione potrà tradursi in una proposta concreta sul mercato.