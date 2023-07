Idea Todibo per il Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare al tecnico Rudi Garcia un nuovo difensore centrale. Nelle ultime settimane il coreano Kim Min-Jae ha lasciato la Campania per vivere una nuova esperienza, in Germania, al Bayern Monaco. Trovare un suo erede non sarà affatto facile vista la grande prestazione fatta quest’anno da Kim, ma la dirigenza partenopea farà di tutto per trovare un degno sostituto.

Nelle ultime ore sta ritornando un nome di moda. Sarebbe quello del francese Jean-Claire Todibo. E’ stato cercato dal Napoli in più occasioni, compreso quando Kalidou Koulibaly decise di varcare l’uscio di Castel Volturno. Stando a quanto appreso da AreaNapoli.it, il difensore francese sarebbe stato offerto come alternativa a Max Kilman, con il quale condivide l’agenzia. La trattativa per il centrale inglese del Wolverhampton non si sblocca e chi lo segue avrebbe pensato bene di mettere sul piatto una nuova soluzione.

Todibo sta bene attualmente al Nizza in Ligue 1 ma un’esperienza in una squadra di alto livello potrebbe stimolarlo. La sua valutazione si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro ma non si esclude che il Nizza accetti qualche contropartita.

L’unica perplessità che riguarda il francese è che giochi prevalente sul centrodestra. Quello di Todibo è uno dei tanti nomi sul taccuino della società partenopea, oltre al suo e a quello di Max Kilman, già citato, c’è sopratutto quello di Kevin Danso. Il Lens però sembra aver alzato un muro su una sua possibile cessione e per un’offerta minore di quaranta milioni, sembra non voler neanche trattare.

Ad oggi l’unica certezza è che il patron Aurelio De Laurentiis rimpiazzerà Kim al più presto e che il panorama internazionale offra tanti centrali di talento. Il presidente azzurro punta a pagare il giusto, senza strafare, come sempre. L’unico problema è che il tempo stringe, questo è il momento di chiudere le trattative.