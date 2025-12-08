Ieri McTominay è rimasto in campo infortunato: da valutare per Lisbona

Il Napoli con la vittoria di misura sulla Juventus per 2-1 si è ripreso la testa della classifica di Serie A scavalcando l’Inter in attesa del Milan che gioca stasera a Torino. Decisiva la doppietta di Hojlund che si conferma il titolare in attacco della squadra di Antonio Conte.

La squadra era in emergenza viste le tante assenze specialmente a centrocampo. E se non bastavano le defezioni che hanno tenuto fuori Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lobotka, ieri anche Scott McTominay si è ritrovato alle prese con un fastidio muscolare. Il centrocampista scozzese ha stretto i denti già dalla fine del primo tempo e non ha lasciato i suoi compagni in difficoltà.

A sottolineare il problema occorso all’ex Manchester United, c’è anche l’intervento del giornalista di Radio CRC Marco Giordano, che con un tweet ha lodato sia la squadra che lo stesso McTominay:

“IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO! Un Napoli con 7 assenze, un McTominay che resta in campo infortunato, con un calcio di pressione e verticalizzazioni batte STRAMERITATAMENTE una Juventus povera di idee, con pochissime soluzioni”.

Oggi nella classica seduta post partita che ci sarà a Castel Volturno, lo staff medico del Napoli valuterà le sue condizioni per capire se può prendere parte alla trasferta di Lisbona contro il Benfica di José Mourinho. La presenza di McTominay è fondamentale perché nessuno degli altri infortunati riuscirà a recuperare e oltre all’adattato Elmas, si potrà contare soltanto sul giovane Vergara che ha comunque ben figurato contro la Juventus.