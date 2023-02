Ignazio Moser, aria di crisi con Cecilia Rodriguez? Parla il suo manager

Nonostante quanto dichiarato in questi ultimi giorni, non ci sarebbe alcuna aria di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A confermarlo è stato anche il manager dell’ex gieffino, spiegando cosa è realmente successo alla chiacchieratissima coppia.

“È stata solo una discussione” – Negli ultimi giorni si è iniziato a vociferare di una presunta crisi tra Ignazio e Cecilia. A farlo pensare non sono stati solo i rumors rilasciati da diversi portali di gossip, ma anche alcuni dettagli emersi sui social.

A lanciare il gossip è stato Dagospia, rivelando che Moser era stato cacciato di casa proprio dalla sorella di Belen. Inoltre, in molti hanno notato che la Rodriguez non portava più l’anello regalatole dal fidanzato. Se i due diretti interessati hanno deciso di non commentare le ultime voci di corridoio, ad intervenire è stato l’agente di Ignazio.

Attraverso il settimanale Chi, il manager dell’ex gieffino ha deciso di mettere un punto al gossip di questi ultimi giorni. Ha voluto smentire categoricamente la possibile rottura dell’amata coppia, spiegando che:

“Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti, ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”.

È stato inoltre svelato un altro mistero: la sparizione del solitario dall’anulare di Cecilia. L’agente di Ignazio Moser ha infatti ammesso: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”.