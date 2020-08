Ignazio Moser, arriva la smentita: “Sono delle grandi put****te”

È da giorni che non si fa altro che parlare della presunta crisi scoppiata tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, di cui ne ha parlato anche il settimanale Chi. Dopo tanti rumors e presunti flirt attorno ai due protagonisti, l’ex gieffino ha deciso di intervenire.

LO SFOGO SUI SOCIAL – Oltre a parlare di questa crisi, il settimanale Oggi ha rivelato un presunto flirt tra Moser e l’attrice Anna Safroncik. L’indiscrezione ha fatto impazzire il gossip, cosa che non è piaciuta affatto ad Ignazio. Il ragazzo ha infatti deciso di intervenire, decidendo di mettere fine a tutte queste voci.

“Allora sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che, chiamarle false forse ancora è quasi poco. Sono delle grandi put****te. Chiedo a tutti a questi grandi personaggi che si definiscono giornalisti di informarsi un po’ meglio prima di scrivere certe cose e quando ci sarà qualcosa da dire, ve lo dirò io. Buona vacanza!”, ha sbottato l’ex gieffino tramite le sue IG Stories. Riguardo la situazione attuale con la piccola di casa Rodriguez, il figlio di Francesco Moser non si è espresso.

LA CRISI – Sembra proprio che in casa Rodriguez, Belen non sia l’unica a star vivendo una vita amorosa piuttosto turbolenta. Da quanto trapelato dal settimanale Chi, anche la piccola Cecilia non starebbe attraversando un bel periodo al fianco del suo Ignazio. I due si sono conosciuti sotto i riflettori del Grande Fratello, non lasciandosi più. Riguardo i motivi che avrebbero portato alla crisi, Gabriele Parpiglia ha raccontato:

“La gelosia di lei, l’insicurezza di lui, il timore di perdersi per il caos della vita: questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto Cecilia e Ignazio ad allontanarsi, a litigare al telefono per ore e ore, rischiando di rovinare tutto”.

Nonostante tutto, però, pare che Moser non riesca a stare lontano dalla sua fidanzata. Il giornalista ha infatti spiegato che quando il ragazzo doveva prendere l’aereo da solo: “Ha preferito lasciare l’aeroporto e correre quasi fino a Verona per riprendersi la sua compagna