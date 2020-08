Ignazio Moser e Anna Safroncik: l’attrice smentisce il presunto flirt

Non ci sarebbe stato nessun flirt, dunque, tra Ignazio Moser e Anna Safroncik. Dopo la nottata insieme al Billionaire di Flavio Briatore in Sardegna, non c’è stato più nulla tra i due.

LA SMENTITA DELLA SAFRONCIK – L’attrice, nota per fiction come Centovetrine, Le Tre Rose di Eva e Il Restauratore, ha tenuto a smentire i gossip che la vedevano già fidanzata con Ignazio.

Queste sono state infatti le sue parole: “L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo! Non possiedo il dono dell’ubiquità! Quindi attenti alle fake news!”

La donna, non solo avrebbe così smentito tutti i gossip sul presunto flirt, ma ha anche dichiarato apertamente di essere fidanzata. Il suo ragazzo si chiama Tommaso Cicchinelli, un musicisita, ed è una vecchia fiamma. I due si erano infatti già amati dal 2016 al 2017 e adesso hanno deciso di darsi un’altra opportunità.

CECILIA RODRIGUEZ: TUTTO TACE – Cecilia Rodriguez, invece non ha dato adito ai gossip e ha taciuto sull’argomento. Inoltre è sicuramente confermata la crisi tra i due visto che non hanno passato il Ferragosto insieme. Come andranno a finire le cose tra Ignazio e Cecilia? Staremo a vedere.