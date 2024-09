Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Verissimo: l’emozione delle nozze e il desiderio di un figlio

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati ospiti di Verissimo, il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dove hanno raccontato le emozioni vissute durante il loro recente matrimonio. La coppia, che si è conosciuta nel 2017 durante il Grande Fratello Vip, si è sposata lo scorso 30 giugno e, nel salotto televisivo, ha condiviso alcuni dettagli di quel giorno speciale.

La vita dopo il sì

Cecilia, con un sorriso, ha confessato quanto sia felice del nuovo status di “signora Moser”, spiegando come i sette anni trascorsi insieme abbiano reso la loro relazione forte e consapevole: “Siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo costruito, passo dopo passo, e siamo davvero a buon punto”. Ignazio ha aggiunto che, nonostante il matrimonio non abbia cambiato molto nella loro vita quotidiana, convivendo già da anni, le emozioni vissute nei giorni delle nozze sono state inaspettate: “Pensavo fosse solo una formalità, ma è stato un crescendo di emozioni. Vedere Cecilia arrivare all’altare è un’immagine che porterò sempre con me, indelebile”.

Cecilia ha rivelato di essere stata molto ansiosa il giorno delle nozze, ma l’emozione ha lasciato spazio alla felicità quando ha visto suo padre commosso: “Vedere mio papà piangere come un bambino mi ha fatto sentire coccolata. Tutti erano lì, le persone che contano davvero nella nostra vita, e questo mi ha calmata”.

Cecilia ha anche parlato del rapporto speciale che ha con i suoi genitori, definendoli i suoi migliori amici. Ha spiegato quanto sia importante per lei che suo padre, figura di riferimento nella sua vita, abbia un ottimo rapporto anche con Ignazio: “I miei genitori ci hanno sempre dato la libertà di essere noi stessi, e questo mi ha resa la donna che sono oggi. Sono innamorati di Ignazio, e sapere che lo apprezzano mi fa sentire serena”.

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis

Durante l’intervista, Cecilia ha poi commentato la relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis, confermando che la loro storia sta andando a gonfie vele, smentendo così le voci di crisi. Ha anche raccontato un episodio divertente del loro matrimonio: “Tony ha cantato Sesso e Samba durante la festa, non era previsto, ma l’avevo detto ai miei amici: ‘Vi verrà voglia di innamorarvi o di sposarvi’”.

Il desiderio di un figlio

Infine, Cecilia ha confessato di desiderare un figlio, un passo che sente come il completamento della sua famiglia: “Voglio che Ignazio diventi papà e regalargli un figlio. Mi piacerebbe avere un maschietto, come mio fratello, che si è sempre preso cura di me. Sono sicura di aver trovato l’uomo giusto per costruire una famiglia”.