Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rompono il letto, il motivo? ”Siete malpensanti”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si confermano da anni una bella coppia. I due continuano a postare foto e video che li ritraggono insieme e rendono partecipi i fan delle loro azioni quotidiane come degli influencer. Infatti nelle ultime ore sono stati protagonisti di un siparietto che ha già fatto il giro del web.

Attraverso una serie di di Stories su Instagram l’ex ciclista e la sorella di Belen hanno rivelato ai follower ciò che hanno vissuto nelle ultime ore. In pratica la modella argentina sarebbe salita sul letto per fare il solletico al suo fidanzato e i due avrebbero finito, senza volerlo, per rompere il letto.

LE PAROLE DELL’ARGENTINA – Con delle simpatiche Stories su Instagram, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello hanno informato i fan che: “E’ stata una nottata tranquilla, siamo riusciti a sistemare il letto. Non so perché siete tutti malpensanti. Volete sapere la verità? Sono salita sul letto a fargli un po’ di solletico, a noi piace divertirci così”.

Ricordiamo che in passato la sorella più piccola di Belen era finita al centro del gossip per delle dichiarazioni piccanti riguardanti la vita con Ignazio sotto le lenzuola. “Ignazio soffre molto il solletico quindi quando voglio disturbarlo glielo faccio. Non so cosa sia successo al letto, si è distrutto. Lo abbiamo sistemato e quindi anche se mi piace moltissimo dormire sul divano, abbiamo dormito sul nostro letto”, ha dichiarato la modella.

CECILIA RODRIGUEZ VORREBBE UN FIGLIO DA IGNAZIO – “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata la mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei”, ha dichiarato la donna.