Ignazio Moser: la tenera e simpatica foto insieme a Santiago

Nonostante la crisi che ha colpito nuovamente il suo matrimonio, Belen Rodriguez non è sola. La showgirl argentina è circondata dal calore e dall’affetto della famiglia e come lei, anche il figlio Santiago. Il bambino, figlio di Belen e Stefano De Martino, si è reso protagonista di un simpatico scatto con lo “zio” Ignazio Moser.

IL MINI IGNAZIO – La foto, pubblicata sull’account Instagram dello sportivo, ritrae il fidanzato di Cecilia Rodriguez insieme al nipotino. A far intenerire e il fatto che il bambino ha voluto imitare in tutto e per tutto il look di Moser.

Il bambino ha voluto diventare il sosia zio Nacho, come lo chiama lui. Infatti, oltre a farsi legare i capelli come il modello, ha voluto anche disegnata la barba, così come si vede dalla foto condivisa. Con la matita nera, hanno quindi cercato di farlo assomigliare il più possibile al figlio di Francesco Moser.

LA FAMIGLIA RIUNITA – Aveva fatto molto discutere l’assenza di Cecilia in un momento così difficile per la primogenita di casa Rodriguez. La ragazza ha infatto trascorso ben 3 mesi a Trento, insieme al fidanzato da cui non si separa mai. I due, da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati.

Cecilia, insieme a Ignazio, hanno fatto ritorno a Milano. La coppia ha così trascorso i giorni con la famiglia di lei, non potendo fare a meno di giocare e coccolare il piccolo Santiago. Sembra, inoltre, che il bambino sia molto legato allo zio Moser, tanto da prenderlo come modello.