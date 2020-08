Ignazio Moser, l’inaspettata presentazione di Damante: Moser è single?

Protagonista del gossip di questo caldo agosto è sicuramente Ignazio Moser, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per la sua relazione con Cecilia Rodriguez. È proprio la storia con la sorella dei Rodriguez a metterlo al centro dell’attenzione. Dopo la smentita sulla presunta crisi che li vedeva coinvolti, Ignazio è tornato a far parlare di sé.

È SINGLE? – Lontano da Cechu, l’ex gieffino ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in compagnia di Andrea Damante in Sardegna. Proprio sull’isola sarda, il dj veronese si è esibito all’Ambra Night, un locale di San Teodoro. Durante la serata, sul palco è stato presente anche Ignazio, ma a lasciare di stucco è stata la presentazione che Andrea ha fatto del suo amico. Rivolgendosi alle ragazze single presenti nel locale, l’ex tronista ha esordito: “Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser“. A farlo sapere è la nota influencer Deianira Marzano, tramite le IG Stories. L’opinionista ha infatti condiviso il video di tale momento.

Fino a un paio di giorni prima del 15 agosto, giorno dell’evento di Damante, Moser aveva voluto parlare dei vari rumors che lo vedevano protagonista. Oltre alla presunta crisi con Cecilia, altre voci avevano parlato di un flirt con l’attrice Anna Safroncik. Riguardo questi rumors, Ignazio aveva riferito: “Sono delle gran puttan*te. Chiedo a questi grandi personaggi che si autodefiniscono giornalisti di informarsi meglio prima di scrivere le cose, quando ci sarà qualcosa da dire lo dirò io“.

LA SEGNALAZIONE – Oltre a mostrare il breve filmato della serata all’Ambra Night, Deianira Marzano ha mostrato una segnalazione che vede protagonista sempre Ignazio. Stando a quanto raccontato dalla follower dell’influencer, potrebbe essere accaduto qualcosa che andrebbe nuovamente a cozzare con quanto detto nei giorni scorsi.

IG Stories in questione, mostra i messaggi della fan con allegate le prove di quanto detto da quest’ultima. “Ignazio Moser ha iniziato a seguire questa ragazza, che si trova nel suo stesso locale questa sera qui”, ha così scritto l’utente. Oltre a far vedere l’account della ragazza in questione, viene mostrato il fatto che tra lei e Ignazio è avvenuto uno scambio di follow. Cosa sta accadendo? Non sono state fornite ulteriori prove di quanto detto dall’utente e non è giunta alcuna smentita o confermata da parte dei due diretti interessati. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.