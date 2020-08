Ignazio Moser: passione con l’attrice Anna Safroncik?

E’ da un po’ di tempo che si vocifera di una presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser. Pare che le cose tra i due non stiano andando per il meglio anche se non si ha ancora conferma della notizia.

IGNAZIO E CECILIA: CRISI? – A testimonianza di questa crisi ci sarebbe proprio il fatto che Ignazio avrebbe partecipato ad una serata nella quale ci sarebbe stata anche l’attrice Anna Safroncik. Tra i due ci sarebbe stata un’intensa passione.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO: STORIA FINITA? – C’è chi addirittura vocifera che la storia tra i due ragazzi sia definitivamente finita. Insomma non c’è che dire, il periodo post lockdown per le due sorelle Rodriguez non è dei migliori, vista anche l’imminente separazione di Belen da suo marito Stefano De Martino (ormai ex).

CECILIA RODRIGUEZ: LA SHOWGIRL TACE – Nel frattempo la showgirl Cecilia non ha proferito parole e ha preferito restare in silenzio sulla questione. Non ha fatto dichiarazioni, anzi, è molto assente sui social e ha anche silenziato i commenti all’ultimo post.

Eppure solo qualche giorno fa il suo Ignazio le aveva fatto una foto nella quale lei appariva in una piscina e le aveva scritto ”una sirena”, facendole un bel complimento. Cosa sarà successo? Ma soprattutto le voci sono veritiere? Non ci resta che attendere.