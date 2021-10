Ignazio Moser, problemi di salute e sparisce dai social: oggi il ritorno e l’annuncio su come sta

Ignazio Moser è sparito dai social per un paio di giorni, in quanto aveva annunciato che stava avendo diversi problemi di salute poco chiari e a noi ancora ignoti. Non sappiamo cosa abbia avuto il ragazzo, ma sicuramente non è stato bene.

IGNAZIO MOSER: COME STA – Aveva bisogno di riposarsi perché il suo corpo lo richiedeva, per questo è scomparso dai social. Poi è tornato proprio oggi per comunicare come sta e come si sente e ha dichiarato di sentirsi attualmente un po’ meglio.

L’ANNUNCIO DI IGNAZIO MOSER – Ignazio Moser è tornato proprio oggi sui social per comunicare come sta e ha dichiarato che i giorni di riposo gli sono stati d’aiuto, quindi sta un po’ meglio.

Le cause del suo malessere però possono essere molteplici, da quelle fisiche a quelle psicofisiche. Ha scritto un lungo post nel quale ha dichiarato che la salute è importante e non bisogna mai trascurarla, soprattutto quella mentale.

Nessuna delle due supera l’altra, sono entrambe importanti. Il ragazzo aveva bisogno di rallentare un po’ e dopo il lungo post è tornato il silenzio sui social. Al momento non abbiamo altre notizie. Nel frattempo per vedere la sua storia clicca qui.