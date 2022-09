Igor, operazione in stile Vlahovic della Juventus?

I bianconeri potrebbero provare un assedio per Igor della Fiorentina nel mercato di gennaio, si parla di una possibile operazione in stile Vlahovic

L’ex Spal sembra essere l’obiettivo numero uno per la difesa bianconera. La Juventus ha bisogno di un difensore centrale di piede mancino e le possibilità che l’acquisto arrivi nel mercato invernale sono tante, specialmente perché la necessità è alta.

Dopo l’addio di Chiellini in rosa sono rimasti solo difensori centrali di piede destro, se non si considera un possibile adattamento di Alex Sandro come fatto già in passato. Il terzino brasiliano, però, è apparso fin troppo poco reattivo in fase difensiva nell’ultimo periodo e si rischia un bel po’ schierandolo.

Contatti in estate

In estate i bianconeri hanno già gettato delle basi con l’entourage del giocatore, ma in inverno potrebbero provare concretamente con la Fiorentina. L’operazione si potrebbe sviluppare come quella che ha portato Dusan Vlahovic in bianconero,

La Fiorentina valuta 15-20 milioni il difensore brasiliano e la Juventus potrebbe fare il primo approccio già nelle prossime settimane. È probabile dunque che tutto avvenga nel giro di poco, come avvenuto con Dusan Vlahovic che ha sposato la causa bianconera a stagione in corso. La viola nel caso in cui dovesse monetizzare non si svenerebbe, specialmente perché il calciatore sancirebbe l’ennesima grande plusvalenza per il club toscano. Il brasiliano, infatti, arrivò a Firenze dalla Spal per poco più di 5 milioni di euro. La sua cessione consentirebbe nuova crescita alla società di Commisso, che reinvestirebbe immediatamente i soldi sul mercato.