lunedì, Settembre 29, 2025
Attualità

Nuova teoria del complotto: “Il 3 novembre 2025 scoppierà la terza guerra mondiale”

Elisa Miglioresi
Di Elisa Miglioresi
Nuova teoria del complotto
fonte: flickr

Stando alla nuova teoria del complotto divenuta virale sui social, lo scoppio della terza guerra mondiale sarebbe vicina. Da quanto previsto da quanto l’ex generale americano Richard Shirreff, l’inizio del conflitto globale dovrebbe esplodere il 3 novembre 2025.

LA TEORIA – Il tutto ha avuto inizio da un’intervista che l’ex comandante della Nato in Europa ha rilasciato al Daily Mail. Shirreff ha spiegato uno scenario fittizio dove la Russia attaccherebbe l’Europa, che soccomberebbe in sole 100 ore.

Il conflitto avrebbe inizio il 3 novembre 2025, con primo attacco a Vilnius, la capitale della Lituania, attraverso un blackout elettrico. Davanti al collasso dei servizi fondamentali, come banche, ospedali e amministrazioni pubbliche, scoppierebbe il panico. Si verrebbero così a creare rivolte e saccheggi.

Il 4 novembre avverrebbe l’annuncio di Vladimir Putin che per placare i disordini scoppiati a causa del disservizio dei settori chiave, le truppe nell’enclave di Kaliningrad verrebbero spostate al confine con la Lituania. Davanti all’attacco di “ribelli lituani”, avverrebbe l’occupazione del corridoio di Suwalki.

Il catastrofico scenario descritto dall’ex generale ha solo lo scopo di “mettere in guardia” i Paesi Nato che, in caso di attacco improvviso di Mosca, non avrebbero il tempo di difendersi adeguatamente. La teoria ha fatto esplodere il web, alimentando nuove teorie del complotto.

