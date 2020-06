“Il 30% della squadra partirà”, Gattuso ha stilato la lista dei suoi obiettivi reparto per reparto

Giorni caldissimi in casa Napoli in attesa del mercato estivo che si appresta a giungere. Tale sessione sarà l’opportunità per Gennaro Gattuso di costruire e rinnvare la squadra presa in eredità da Carlo Ancelotti.

In casa azzurra ci si aspetta infatti una mini rivoluzione, con parecchie cessioni ed altrettanti acquisti. A far il punto della situazione in queste ultime ore ci ha pensato TuttoSport. Per il quotidiano sportivo italiano la lista delle probabili cessioni è abbastanza lunga: Callejon, Milik, Koulibaly, Ghoulam ed Allan.

Cessioni di grande spessore che quindi dovranno essere compensate da acquisti altrettanto importanti. A tal proposito il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già stilato, in accordo con il tecnico Gennaro Gattuso, una lista di obiettivi per la prossima sessione di calciomercato.

Secondo Tuttosport, sarebbero esattamente nove i nomi sul taccuino del ds azzurro. Ogni nome è collegato alla possibile cessione da dover compensare. Per il primo partente, José Maria Callejon, sono due i nomi individuati dalla cosietà: Boga e Rashica.

Per quanto riguarda la cessione di Arkadiusz Milik invece, in pole position rimangono Immobile ed Osimhen. Il partente Allan verrebbe sostituito da Veretout, spesso accostato al Napoli già in passato. Infine per il reparto difensivo appaiono i nomi di Milenkovic e Gabriel per sostituire Koulibaly e Tsimikas ed Emerson Palmieri per sostituire Ghoulam.