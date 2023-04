Il Barcellona cerca un affare per Paulo Dybala

Il giocatore argentino ha una clausola di 12 milioni che i giganti catalani dovrebbero pagare nelle prossime settimane

Il Barcellona è alla ricerca di nuove opzioni per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e sembra che Paulo Dybala della Roma possa essere uno dei nomi sulla lista dei possibili obiettivi, con il club catalano interessato a fare un’offerta per l’attaccante argentino, che attualmente ha una clausola d’acquisto di soli 12 milioni di euro.

Dybala, 29 anni, è stato uno dei giocatori di maggior spicco della Roma in questa stagione 2022/2023, arrivato la scorsa estate su espressa richiesta di un José Mourinho che ha saputo sfruttare al meglio la versione dell’attaccante argentino, protagonista dell’attacco della squadra giallorossa, attualmente immersa nella lotta per i posti che danno accesso alla fase a gironi della Champions League della prossima stagione.

Un ingaggio importante per la linea di attaccanti del Barcellona

Nonostante gli infortuni, Paulo Dybala ha realizzato 16 gol e 8 assist in 34 partite in questa stagione, il che ha attirato l’attenzione del Barcellona, che sarebbe disposto a rischiare e a investire sul talento del giocatore se si presentasse l’occasione, I 12 milioni di euro sono una cifra più che abbordabile per gli azulgrana nonostante la loro situazione economica, dovendo prima liberare un po’ di massa salariale nella rosa attuale per poter aspirare all’ingaggio del giocatore albiceleste, che sarebbe una delle grandi stelle che Xavi Hernandez avrebbe a disposizione nel 2023/2024. Difficile capire, però, se il Barcellona potrà agire sul calciatore. La Roma vuole il rinnovo e la situazione economica dei blaugrana rende il tutto più difficile.