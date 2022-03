Il Barcellona ci prova per Dybala

I catalani vorrebbero sfruttare il fermarsi della trattativa per il rinnovo di Dybala con la Juventus per inserirsi

La Juventus e Paulo Dybala riprenderanno i discorsi per il rinnovo dopo la partita con il Villareal. Sembrava esser fissato un appuntamento per il breve periodo, ma la società avrebbe cambiato idea. Scelta che sembrerebbe aver creato malcontento nel giocatore e nei suoi agenti.

Ad approfittarne sembrerebbero essere le potenziali contendenti per il talento argentino, con il Barcellona che potrebbe farsi avanti. Haaland non sarebbe difatti l’unico giocatore puntato dai catalani, con il presidente Laporta che avrebbe un piano per recuperare 650 milioni di euro entro la finestra estiva.

Il Barcellona rifonda

Gli spagnoli sono nel corso di una vera e propria creazione. L’arrivo di Xavi conferma la volontà di riformare un ciclo vincente, provando a far tornare il Barcellona ai livelli che merita. La stagione sembrava non essere iniziata nel migliore dei modi, ma ora il club catalano si sta riprendendo ottimamente.

Per l’estate si punta a continuare questa rinfondazione, mantenendo i prospetti più giovani e i talenti più cristallini. I blaugrana vorrebbero anche acquistare nuovi giocatori, tra cui i citati Haaland e Paulo Dybala. L’argentino è da sempre il primo indiziato per il post Messi, con già voci ai tempi in cui la pulce non aveva lasciato la società in cui è cresciuto. Per sapere di più dovremo però attendere l’esito dei tentativi di rinnovo con i bianconeri, che sembrano propendere alla negatività più assoluta. Dybala e i suoi agenti sono scontenti e la società temporeggia troppo.