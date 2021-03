Il Barcellona non molla De Ligt, ma per la Juve è incedibile

I catalani in pressing sul difensore, ma i bianconeri alzano il muro

Il Barcellona non ha smesso di seguire Matthijs De Ligt, difensore della Juventus e della nazionale olandese. I catalani ci avevano già provato in passato prima del passaggio del giocatore a Torino e nei prossimi mesi potrebbero tornare alla carica.

La pandemia ha avuto un impatto pesante sul bilancio della Juve e in estate i giocatori che non rientrano nel progetto finiranno sul mercato, tra questi potrebbe esserci anche qualche nome eccellente.

Nella lista non finirà sicuramente De Ligt, del resto la Juve ha già messo le cose in chiaro con Mino Raiola, agente del difensore, ribadendo che l’olandese non si muoverà da Torino.

De Ligt è arrivato due estati fa dall’Ajax per 75 milioni di euro, la Juve è soddisfatta del rendimento e lo considera un pilastro per il presente e per il futuro.

Il Barcellona nonostante ciò si farà avanti, ma, salvo clamorosi colpi di scena, il giocatore resterà a Torino.