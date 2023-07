Il Barcellona punta forte su Federico Chiesa

La Juventus è aperta alla trattativa per l’ala, fissando un prezzo di 60 milioni di euro. Sul tavolo c’è anche l’alternativa di un affare da 30 milioni di euro + Franck Kessié

Il Barcellona sta cercando qualsiasi opportunità sul mercato con la ferma intenzione di migliorare la squadra di Xavi Hernandez. Nonostante la situazione finanziaria, la gestione di Joan Laporta (presidente) e Mateu Alemany (direttore del calcio) può risolvere i problemi causati dal precedente consiglio di amministrazione.

Così, appare all’orizzonte l’opzione di ingaggiare Federico Chiesa (25 anni) per la causa. Ala della Juventus, il quotidiano Sport riporta che il prezzo richiesto è di 60 milioni di euro. Il tutto, ovviamente, per dare il via libera alla partenza dell’ex giocatore della Fiorentina.

Trattativa possibile

Resta in piedi anche l’ipotesi di uno scambio con Franck Kessié (26 anni). La formula in questione sarebbe un trasferimento da 30 milioni di euro + il passaggio dell’ivoriano a Chiesa per vestire la maglia dei Blaugrana. Un’operazione che senza dubbio farebbe fare un nuovo salto di qualità all’attacco del Barça.

Dal canto loro, i bianconeri sarebbero felici dell’acquisto del centrocampista per rafforzare la loro sala macchine. Un Kessié che conosce alla perfezione la Serie A, titolo che ha vinto con il Milan. Insomma, sia i campioni della Liga che la Vecchia Signora potrebbero concludere un affare interessante. Intanto i bianconeri continuano a monitorare la situazione, consci che potranno acquistare solo in caso di cessioni. Arthur è già andato via, resta da cedere gli altri giocatori ora. McKennie tra i primi, anche se il mercato non sembra muoversi tanto bene in tal senso.