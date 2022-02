Il Barcellona schiaccia il Napoli. Spalletti sconsolato in panchina

La squadra di Spalletti è uscita dall’Europa League. Un Barcellona spaziale devasta i partenopei, lasciando solo sconforto

Dopo la partita al Camp Nou – finita per 1-1 – il Napoli di Spalletti sembrava poter tentare l’impresa in casa. Il Barcellona, invece, si è rivelato una schiacciasassi. Gli azzurri non sono sembrati mai in partita, con ben pochi giocatori a salvarsi nella nefasta notte del Maradona. Una notte che ha mostrato troppi punti deboli nella formazione partenopea.

Totalmente irriconoscibili, con Spalletti che è apparso sconsolato in panchina. Decisamente scontento delle prestazioni di alcuni giocatori, in una notte che il Barcellona di Xavi è sembrato quello di un tempo. Il risultato di 2-4 rappresenta pienamente l’andazzo visto ieri sera, di una partita pienamente dominata. Ed è quest’ultima la cosa peggiore per Spalletti: il Napoli non è mai stato realmente in partita.

I catalani mostrano spettacolo a Napoli

La botta iniziale – quei due gol in 5 minuti – hanno da subito mostrato che non ci fosse storia. Il Napoli è arrivato con poche motivazioni alla partita, lasciando scontenti tifosi e allenatore. Rrahmani e Zielinski su tutti, apparsi totalmente fuori dal gioco e con fin troppi errori tra andata e ritorno.

Osimhen prova a suonare la carica – risultando anche tra i migliori dei suoi – ma resta che il Napoli ha giocato malissimo. Difesa che non può reggersi con il solo Koulibaly e che è apparsa lontanissima dalla quasi perfezione vista nella Serie A in questa stagione. Parecchi giocatori sembrano in calo e già contro il Cagliari sono apparsi fuori dal gioco. Per puntare alla Champions League e, magari, alla Serie A servirà altro. Il Napoli non può giocare così.