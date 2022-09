Il Barcellona si iscrive alla corsa per Jorginho e sfida la Juventus

La scadenza di contratto di Jorginho è fissata per la prossima estate, con il calciatore italo-brasiliano sondato da varie squadre

Jorginho è destinato a lasciare Londra, con il Chelsea che ormai si è rassegnato al poter veder partire uno dei propri centrocampisti di punta. Sulle tracce del nazionale italiano c’è anche la Juventus, che sta continuando il restyling della propria rosa.

Il calciatore ex Napoli sarebbe la punta di diamante di una squadra che ha bisogno di rinforzi e anche in fretta. Attualmente si naviga troppo nell’incertezza, con un Massimiliano Allegri che sembra non avere le idee chiare e con un ambiente altamente destabilizzato.

Si inserisce la spagnola

Adesso però la Juventus sembra avere una concorrente in più per Jorginho. Il calciatore sembra essere entrato nel mirino degli spagnoli del Barcellona. Il club catalano vedrebbe nell’italo-brasiliano il profilo giusto per sostituire il possibile partente Sergio Busquets.

Il calciatore spagnolo sembra alla fine del proprio percorso in blaugrana, con la MLS che lo chiama. Il calciatore è cercatissimo dall’Inter Miami, squadra in cui attualmente militano proprio due ex bianconeri. Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain fanno parte della rosa della squadra statunitense, anche se il francese è attualmente fuori lista.

L’ex Juventus è in scadenza a fine anno e ha diverse offerte dalla Francia e dal Qatar. A fine anno è probabile lascerà Miami, con il suo posto che potrebbe finire per essere preso proprio da Sergio Busquets. Questo domino di centrocampisti coinvolgerebbe anche Jorginho, che a quel punto potrebbe finire al Barcellona.